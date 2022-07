Jorge Vilda: "Vencer a Alemania sería un subidón de adrenalina y de moral"

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, ante el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, que medirá a su equipo contra Alemania, señaló que es un rival que "tiene históricamente una autoestima muy grande".



"A Alemania la conocemos de atrás, conocemos a sus jugadoras. Hemos visto los equipos en los que están sus futbolistas. No nos ha mostrado nada nuevo que nos haya sorprendido. Hemos jugado contra ellas antes de venir, que es algo que nos hace mejores y nos prepara para este partido", dijo.



"Sabemos que es un equipo muy sólido, muy fuerte, con jugadoras que lanzan bien desde fuera pero entran muy bien al remate. Son peligrosas en transiciones, en balón parado, y un claro candidato al título. Es un equipo muy fuerte que históricamente tiene una autoestima muy grande por lo conseguido en el pasado", añadió.







Ambos conjuntos ya se vieron las caras en febrero: "La referencia respecto a ese partido es muy buena, porque fue un duelo en el que dominamos y donde nos crearon peligro en transiciones. En aquella ocasión no lo consiguieron con el balón parado aunque sabemos que tienen grandes lanzadoras, grandes rematadoras, jugadoras rápidas".



"También hay jugadoras en banda veloces a las que tendremos que neutralizar. Trataremos de ofrecer nuestra mejor versión en cuanto a posición, dominio, en cuanto a generar ocasiones. Y trataremos de tener suerte de cara a gol para marcar", declaró.





En el caso de España, nunca ha ganado al cuadro germano: "En estos años se ha jugado contra Alemania y no se ha conseguido ganar, pero se ha empatado en dos ocasiones. En la última estuvimos muy cerca y eso significa que ya estamos ahí".



"Jugamos en una fase final y esto se va a definir por detalles. Tenemos que entrar bien en el partido, que no se adelanten. Pondremos todo de nuestra parte para que mañana llegue la primera victoria", agregó.



En caso de conseguirla, reconoce que sería un empujón anímico para el grupo: "La victoria mañana sería un subidón de adrenalina y luego de moral y motivación. Hasta ahora no se ha conseguido nunca. Sabemos que habrá un tercer partido en el que pase lo que pase mañana tendremos nuestras opciones. No es una eliminatoria, es un partido importante de grupo que puede ayudar a elevar esa confianza que ya es muy grande".



"Es un gran grupo que crece día a día. Cuando tienen que trabajar y entrenar están al cien por cien y cuando tienen tiempo para divertirse lo hace también al cien por cien. Para poder ganar y estar mentalmente bien cada momento de la concentración hay que disfrutarlo al máximo. Hasta hoy así está siendo", completó.

"Alemania es un equipo muy directo y eficaz"

La internacional española Patri Guijarro ha avisado del peligro de las "contras" de Alemania, y al que le puede hacer "mucho daño no tener el balón", y ha destacado el "reto" que supone conseguir la primera victoria ante el combinado germano.





"Alemania es un equipo muy directo y eficaz, se sintieron muy cómodas en el último partido contra Dinamarca. Nuestro juego es totalmente contradictorio y a ellas les puede hacer mucho daño no tener balón, que nosotras tengamos controlado el partido... Evitar sus contras es lo principal. A partir de ahí, con balón, debemos estar muy cerquita de su área para poder tener oportunidades para marcar", señaló en rueda de prensa.