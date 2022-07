Países Bajos se cita con Francia; Suecia arrasa a Portugal y pasa como primera de grupo

La selección sueca pasó por encima de Portugal (5-0) y aseguró el primer puesto del Grupo C, por lo que evita a Francia en cuartos de final de la Eurocopa femenina de fútbol.

Las suecas, que venían con el aviso de lo que costó a Holanda imponerse a Portugal, hicieron un partido muy serio con una primera parte sensacional en la que mataron las opciones de las portuguesas de meterse en cuartos.

Estuvieron las lusas poco contundentes en defensa y en tres jugadas a balón parado se les fue la Eurocopa. Las dos primeras tuvieron como protagonista a Filippa Angeldal, la jugadora del Manchester City. En el minuto 21 aprovechó un rechace de un córner para el 1-0 y en el 45 empaló una jugada ensayada en una falta lateral para el 2-0. No estuvieron muy atentas las portuguesas para defender las pelotas paradas y aún se llevaron uno más antes del descanso.

