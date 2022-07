Jorge Vilda: "La lesión de Alexia fue un shock; pero el equipo se conjuró y mira hacia adelante"

La selección española femenina de fútbol debuta este viernes en el Europeo que se celebra en Inglaterra. Entre tanto, la semana ha estado marcada por la grave lesión de Alexia Putellas, actual Balón de Oro, y de ello habló el seleccionador Jorge Vilda en la rueda de prensa previa al primer partido de la competición, frente a Finlandia (18 horas).

"El día de su lesión no fue de los mejores que hemos tenido. Fue un varapalo y un shock fuerte para todos; para el equipo y para ella pensando en lo que tenía por delante y en lo que se va a perder", dijo el seleccionador.

"El día fue muy duro pero al siguiente el equipo se conjuró, nos reunimos, miramos para adelante y dijimos que esta es la nuestra y no podemos dejarnos ir por la tristeza o por la rabia. No hay otra que juntarse, hacernos fuertes, prepararnos para el primer partido y apretar más duro si cabe. Le deseamos una pronta recuperación a Alexia, que sigue con nosotros como capitana y es un ejemplo", continuó.



El técnico cree que tiene recursos para suplir su ausencia: "Está claro que no solamente a nivel futbolístico sino también a nivel de grupo la baja de Alexia es sensible pero quiero resaltar la máxima confianza en las jugadoras que tenemos ahora mismo disponibles para jugar mañana".

??? Jorge Vilda: "No tenemos otra opción que juntarnos, hacernos fuertes y prepararnos para el primer día".



"Hay diferentes alternativas. Las hay que pueden ocupar su posición. Nuestra filosofía, nuestra forma de jugar, está por encima de los sistemas y de las jugadoras. La Selección juega a una cosa y tenemos veintitrés futbolistas que lo pueden hacer perfectamente. En la posición de interior izquierda hay unas cuantas", añadió en la rueda de prensa.

¿España, favorita al título?

Jorge Vilda también habló este jueves sobre el cartel de favorito de su equipo y, aunque reconoció que sus jugadoras no son las únicas aspirantes al título, aseguró que no cambiaría a ninguna de ellas por otra.



"En esta competición hay selecciones como Alemania que han ganado ocho veces, Francia que aún no lo ha hecho pero tiene un potencial enorme, Inglaterra que es anfitriona y tiene muchas posibilidades... nosotros es la cuarta vez en la historia que venimos a una Eurocopa", declaró.



"Es verdad que traemos el mejor equipo que nunca hemos traído, que no cambiaría a ninguna jugadora de las mías por ninguna otra. No es una forma de ponernos de perfil. Aceptamos los retos y nuestro reto es llegar lo más lejos posible pero sabiendo de dónde venimos y que cada partido aquí es una conquista. Si se gana cualquier partido será un gran éxito", comentó.



Del rival, indicó: "Es un equipo que juega con mucho orden. Le hemos visto plantar cara a grandes selecciones. Tiene jugadoras rápidas, fuertes, con gran recorrido. Tiene una jugadora por banda derecha muy rápida, a Franssi la tenemos bien conocida porque juega en la liga. Tiene dos centrales fuertes y potentes".



"A balón parado nos va a poner dificultades en transiciones también nos pueden hacer daño. Lo tenemos estudiado y controlado. Además son capaces de combinar, de dar pases y progresar así en el juego. Tenemos delante un equipo muy completo que va a exigir lo mejor de nosotros", agregó.



A esos factores se suman los nervios propios del estreno: "También está la dificultad añadida del primer partido, la toma de contacto con el torneo. Ayer lo vimos con Inglaterra, que no brilló como todos esperábamos".



"El primer partido, el debut, siempre puede costar más. Queremos que no sea así, queremos dar una buena versión de la selección española. El reto es ganar el partido y eso pasa por meter un gol más que el rival", señaló.



"Un buen comienzo es importante, puede influir en todo el devenir de la competición. Pero no es un partido que determina absolutamente todo, porque hemos conocido selecciones que incluso perdiendo el primer partido luego han llegado hasta el final", subrayó.



"Un buen tono mañana, dar una buena sensación, empezar con tres puntos... puede darnos confianza sabiendo que si no es así no hay nada acabado ni nada que no se pueda remontar. Tenemos un grupo muy duro, luego viene Alemania y luego Dinamarca. Hay que estar preparados e intentar hacerlo lo mejor posible", afirmó.



Además, mostró su satisfacción por la plantilla que dirige: "Es un grupo muy sano, que funciona muy bien, que entre ellas se llevan muy bien. Tenemos tres capitanas que ayudan en todo y están pendientes de que el grupo vaya en buena sintonía. Así es mucho más sencillo".



"Si en el equipo cada una fuera a la suya sería más difícil de gestionar pero lo ponen muy fácil. Tienen mucha confianza, mucha seguridad en ellas mismas, saben el trabajo que se ha hecho en el pasado. Nos avalan los resultados y el rendimiento que hay detrás. Eso nos tiene que dar seguridad para que pase lo que pase sigamos tirando para adelante", destacó.