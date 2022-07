Francia pone rumbo a cuartos de final; Italia empata frente a Islandia y sobrevive en la Eurocopa

La selección de Francia cumplió este jueves y se mantiene invicta al vencer (2-1) a Bélgica para sellar su pase a cuartos de final de la Eurocopa femenina con seis puntos en su casillero, mientras que Italia evitó la eliminación con un empate (1-1) ante Islandia para llegar con opciones a la tercera y última jornada de la fase de grupos.

Las francesas arrancaron el encuentro con su ya tradicional empuje y se adelantó pronto con un remate de Kadidiatou Diani. Bélgica aguantó la presión en los minutos siguientes y logró el empate en una acción aislada gracias a Cayman, quien remató jugándose el tipo y logró un impensable empate a su selección, que estaba sufriendo mucho para sacarse la presión francesa de encima.

Una alegría que apenas duró tras la reacción de la central gala Mbock Bathy, al devolver la ventaja con un remate de rodillas que puso el 2-1 en el marcador antes del descanso. Las belgas aguantaron el asedio rival, aunque no consiguieron poner en tablas el encuentro.

