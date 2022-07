Francia, a las semifinales de la Eurocopa gracias a un penalti en la prórroga

Francia se clasificó este sábado para las semifinales de la Eurocopa femenina tras ganar 1-0 en la prórroga a los Países Bajos, que se encomendó a su portera Daphne van Domselaar para mantenerse con vida gracias a un muro que sólo pudo derribar desde el punto de penalti Eve Périsset.

Van Domselaar estuvo a un paso de dirigir a sus compañeras hasta los penaltis. Los Países Bajos, incapaces de generar ocasiones durante todo el partido, aguantaron el chaparrón galo gracias a su guardameta, que una y otra vez frenó las intentonas de su rival. Al final, con cierta incertidumbre por la intervención del VAR, un penalti condenó a la vigente campeona y Francia, por primera vez en su historia en semifinales, se enfrentará a Alemania.

El 'abuso' del conjunto galo fue general, pero sobre todo en la primera parte. Las chicas dirigidas por Mark Parsons sobrevivieron a un acto inicial dominado sin piedad por su rival. Encomendadas a Van Domselaar, salvaron los muebles como pudieron ante la avalancha de oportunidades de Francia.

