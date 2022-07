La Eurocopa echa a rodar con una España tocada, por la lesión de Alexia

La Eurocopa de Inglaterra da comienzo este miércoles con un amplio número de candidatas al título, una terna de la que no quiere caerse la Selección, que tendrá que esperar hasta el viernes para debutar y que ha recibido el duro golpe en lo anímico y en lo deportivo de la lesión de su líder, Alexia Putellas, en su objetivo de intentar confirmar el paso adelante dado tras el Mundial de Francia de 2019.

Old Trafford será este miércoles el escenario del partido inaugural, donde Inglaterra se medirá a Austria. Con Sarina Wiegman en el banquillo y una convocatoria que lidera Ellen White, las anfitrionas son una de las candidatas al título.

Alexia Putellas se pierde el Europeo por una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda La resonancia ha confirmado el peor de los pronósticos. La mejor jugadora del mundo estará ausente en la Eurocopa de Inglaterra y en la primera mitad de la temporada. 05 jul 2022 - 20:36

Volviendo a la Selección, la baja de la 'Balón de Oro' afecta a todo el engranaje de Jorge Vilda. La centrocampista del FC Barcelona es pieza clave e indiscutible en el once y su ausencia se une a la que otra de relevancia ya había sufrido el equipo al inicio de la concentración con Jennifer Hermoso, también por lesión. A tres días de estrenarse en Milton Keynes ante Finlandia, el golpe anímico es muy duro.

Ahora, sin dos jugadoras de mucho peso, España tendrá que rehacerse en lo moral y en lo futbolístico para mantener el estatus con el que acudía a esta cita, que se celebra con un año de retraso por toda la reorganización del calendario que supuso la pandemia del coronavirus en 2020 y con los Países Bajos defendiendo la corona de hace cinco años en casa.

La vigente campeona también es una de las grandes aspirantes. Pese a los cinco años sin torneo continental, en 2019 fueron subcampeonas del Mundo y con Parsons en el banquillo, tras la marcha de Wiegman, siguen siendo igual de competitivas.

En el grupo de favoritas también están Alemania, con 8 títulos continentales, y un escalón por debajo vienen Suecia y Francia. Las germanas harán su debut en esta Eurocopa este viernes, al igual que España, y se medirá a Dinamarca. Desde 2016 no triunfan en una gran torneo, encadenando su racha más larga sin títulos tras 22 años de dominio. Las escandinavas, no tendrán un primer partido fácil, su rival en el Grupo C es Países Bajos. En 2017 y 2019 Suecia cayó derrotada ante las neerlandesas, pero tras el bronce del Mundial y la plata en los Juegos Olímpicos será uno de los rivales a batir. Por su parte Francia es un combinado muy físico y rebosante de talento, pese a no dar con la tecla, con Katoto como gran estrella se espera

Entre el 6 y el 31 de julio, fecha de la final en un escenario emblemático como Wembley, las 16 clasificadas centrarán la atención durante este mes en el que querrán evidenciar la evolución continua que está teniendo el fútbol femenino, bien reflejado seguramente en la selección española, una de las que mayor crecimiento ha experimentado.

La 'Roja' jugará su quinto gran torneo internacional consecutivo dispuesta a demostrar su crecimiento competitivo y una mayor madurez, apoyada por la estadística que dice que nadie le ha podido ganar en los últimos 23 partidos, 19 con victoria, para mejorar o igualar el mejor resultado histórico, el tercer lugar de la edición de 1997. En 2013 y 2017, los cuartos fueron el 'muro'.

La actual campeona del mundo, Estados Unidos, en marzo de 2020, fue la última que la derrotó y desde entonces otras potencias como Inglaterra, Alemania o Países Bajos no han podido con ella. Pero las internacionales no quieren hacer caso a los números ni a los 'cantos de sirena' y prefieren ser precavidas sobre sus opciones, ahora incluso minimizadas.

UN GRUPO SIN MARGEN PARA EL DESPISTE

Así, el mensaje desde el vestuario ha sido el de rebajar cualquier tipo de euforia para no meterse demasiada presión en una EURO que podría suponer otro impulso más para un fútbol femenino nacional que no cesa de crecer. Sin embargo, la entidad y el historial de los rivales provoca que España quiera ceder ese protagonismo a Alemania, ocho veces campeona y dentro del mismo grupo de la primera fase, la anfitriona Inglaterra, que habrá preparado con mimo este campeonato, Francia, Países Bajos o una Suecia que, sin hacer ruido, es la número dos del ranking.

Jorge Vilda había apostado para este reto por el bloque con el que lleva trabajando prácticamente los tres últimos años y encabezado por Alexia Putellas, la gran ausente de una selección que tiene una clara idea de juego, muy reflejada en lo que hace el FC Barcelona, equipo que se codea ya con los importantes de Europa y que hizo historia en 2021 al ganar la Liga de Campeones.

La baja de la catalana y de Jennifer Hermoso trastocan los planes del seleccionador que, contando con Alexia Putellas, había elegido a 12 futbolistas que ya estuvieron en el último Mundial, mientras que diez serán las que debuten en un gran torneo que se ha empinado algo más de lo que ya estaba tras el sorteo.

Y es que España no podrá relajarse en una fase de grupos compleja donde tendrá que lidiar con dos selecciones de nivel como la mencionada Alemania, a la que nunca ha podido ganar en su historia, y Dinamarca, un combinado con calidad, competitivo y que además es la actual subcampeona.

El primer bloque lo completa la teórica 'cenicienta', Finlandia, la que pondrá a prueba las aspiraciones en el estreno del próximo viernes en Milton Keynes. A cuartos pasan las dos primeras de cada grupo y el teórico cruce sería contra el Grupo A donde están Inglaterra, Noruega, Austria, verdugo en penaltis en 2017, e Irlanda del Norte.

La pelota comenzará a rodar este miércoles (21.00 horas) en un lugar muy simbólico del fútbol del país como es Old Trafford, estadio del Manchester United. Las anfitrionas abrirán la Eurocopa ante las austriacas, con protagonismo español en la figura de tinerfeña Marta Huerta de Aza, colegiada seleccionada para este torneo y encargada de dirigir el partido inaugural.