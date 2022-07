Bélgica sorprende y se mete en cuartos de final; Islandia empata contra Francia

Bélgica - Italia (1-0)

La selección belga dio la sorpresa ante Italia (0-1) y se metió en cuartos de final de la Eurocopa 2022 de fútbol, ronda en la que se enfrentará a Suecia. Las belgas, a priori inferiores a las italianas, se hicieron con el triunfo gracias a una solitario gol de Tinne De Caigny en la segunda mitad y a su capacidad de sufrimiento para aguantar el resultado ante las transalpinas.

Bélgica, que necesitaba ganar y esperar que Islandia no ganara a Francia en el otro partido del grupo, necesitó de 49 minutos para sorprender a las italianas, que no se podían creer ir por detrás después de haber generado más ocasiones y disparado mucho más a puerta. Sin embargo, en el 49, la defensa italiana no fue capaz de despegar una pelota muerta en el área, la recogió De Caigny y la cruzó con la zurda a media altura junto al palo.





Un golazo que desató la locura belga y que les sirvió para confiar en que el milagro era posible. A los escasos minutos del gol, Italia respondió con un disparo al larguero, y a partir de ahí comenzó el asedio sobre la portería de Bélgica, que consiguió resistir y clasificarse por primera vez en su historia para los cuartos de final de un gran torneo.

Hasta esta edición de la Eurocopa, Bélgica, que nunca ha jugado un Mundial solo había estado en la fase de grupos de Holanda 2017. Las belgas se enfrentarán a Suecia en Leigh el próximo 22 de julio, mientras que Italia acabó en última posición el grupo D.

Islandia - Francia (1-1)

Un gol de penalti de Dagny Brynjarsdottir en el minuto diez de añadido evitó el pleno de victorias de Francia (1-1), que cierra la fase de grupos con dos victorias y un empate y que se jugará el pase a semifinales de la Eurocopa femenina de fútbol ante Holanda. Francia tenía ya asegurada la primera plaza del grupo y el pase a las ocho mejores de la Eurocopa antes del encuentro contra Islandia, pero eso no hizo que las galas se relajaran, que empezaron ganando a los 40 segundos, con el tanto más tempranero del torneo.

Melvine Malard inició la jugada con un taconazo para que Clara Mateo llegara hasta el balcón del área, se la devolviera a Malard y esta cruzara un disparo raso a la red. Dominó Francia todo el partido ante una mansa Islandia, que necesitaba, para estar en cuartos, ganar; empatar si el otro partido, entre Bélgica e Italia terminaba en empate; o perder si el otro partido finalizaba 0-0.

Francia se quedó sin el premio del 0-2 e Islandia castigó en el último instante, con un penalti concedido por el VAR y que transformó Brynjarsdottir. Soñaron las islandesas con la épica, ya que otro gol las metía en cuartos, pero no hubo tiempo para más. Ni se sacó de centro; e Islandia quedó eliminada, en favor de Bélgica, que esperaba desde Manchester buenas noticias.

Francia terminó la fase de grupos con dos victorias, ante Francia (5-1) y Bélgica (2-1) y un empate ante Islandia (1-1). Se jugarán el pase a semifinales contra Holanda en Rotherham el 23 de julio. Islandia, por su parte, acabó como tercera del Grupo D, con tres puntos: a uno de Bélgica, que venció a Italia y accedió a cuartos.