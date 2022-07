Athenea, en El Partidazo de COPE: "Me siento muy orgullosa del equipo, y espero que los aficionados también"

Athenea del Castillo se marcha de la Eurocopa de Inglaterra con dolor pero con la cabeza bien alta.

Sus compañeras de la Selección Española, como ella, se van "un poco fastidiadas. Al final queríamos conseguir esa victoria, pero cuando el equipo lo da todo, no se le puede reprochar nada. Y creo que hemos jugado el mejor partido de la Eurocopa, así que me quedo con eso", analizó en El Partidazo de COPE tras la conclusión del duelo de cuartos de final.

La delantera confía en que ese orgullo se haya sentido también en España: "Me siento muy orgullosa de este equipo, y espero que los aficionados en España también sientan ese orgullo".

Obviando el arbitraje

Quedará para la polémica el tanto del empate de las inglesas, con una posible falta en ataque que anularía el que fue el empate a uno. Athenea, sin embargo, prefirió no valorar la actuación de las colegiadas: "El arbitraje no depende de nosotras. Estoy con la cabeza aún en caliente, así no puedo decir nada exacto. Ahora pensamos en trabajar, sacar nuestra mejor cara para el futuro. Somos un equipo muy joven y espero que nos queden muchas experiencias por vivir", afirmó.

Sus potentes entradas desde la banda, con caños incluídos, como los que pudo hacer frente a Inglaterra, confesó que "me salen solos". Y tiene muchos referentes tanto en el fútbol masculino como en el femenino: "los jugadores de banda, son con los que más me identifico". Pero si tiene que poner un nombre y apellido a su principal referencia, Athenea lo tiene claro: "Jenni Hermoso".