Alemania golea a Finlandia y se medirá a Austria en cuartos de final

La selección alemana sumó la tercera victoria en la fase de grupos de la Eurocopa femenina de fútbol al vencer a Finlandia (0-3) para avanzar a los cuartos de final de forma impoluta.

Las germanas vencieron -en la jornada inicial- a Dinamarca (4-0), a España (2-0) y a Finlandia, para firmar un pase a cuartos con nueve goles a favor y ninguno en contra.

Ante las finesas, se impusieron con los goles de Sophia Kleinherne, Nicole Anyomi y Alexandra Popp, que se convirtió en la segunda jugadora en la historia de las Eurocopas en marcar en todos los partidos de la fase de grupos.

???? Popp becomes the second player to score in all 3 group games at a Women's EURO ??



?? Can you name the first?#WEURO2022 | #GERpic.twitter.com/cLfqX9c1dQ