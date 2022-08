Aitana Bonmatí, en el 'Equipo Ideal' de la Eurocopa de Inglaterra

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí es la única representante de la selección española en el 'Equipo Ideal' de la Eurocopa de Inglaterra, en el que hay total predominio de las selecciones alemana e inglesa, subcampeona y campeona, respectivamente.

La UEFA hizo público el que sería para su panel de Observadores Técnicos el mejor once que dejó el torneo continental donde se ha metido Aitana Bonmatí, la única de las elegidas que no alcanzó las semifinales.





