Linda Caicedo lidera el triunfo de Colombia; Filipinas sorprende a Nueva Zelanda; Noruega, contra las cuerdas

Linda Caicedo cumplió en su debut mundialista ante la República de Corea (2-0). Después de su ausencia en el Mundial de Francia 2019, la tricolor llegó a Sidney con hambre de victoria.

La República de Corea tuvo el balón al comienzo del partido, así como las primeras oportunidades de gol. Sin embargo, "las cafeteras" (colombianas) encontraron a Linda Caicedo poco después y lograron meterse en el partido.

Catalina Usme subió el 1-0 (m.30) al marcador desde el punto de penalti, después de una mano de Shim Seoyeon tras un disparo de Manuela Vanegas desde fuera del área.

Después llegó la oportunidad de la madridista Caicedo. La delantera robó la pelota y fue directa a portería mientras dejaba rivales atrás. Llegó al área y remató para poner el 2-0 (m.39), tras un error de la portera Yoon Younggeul, a la que se le coló el balón entre los brazos al tratar de despejarlo.

Colombia se coloca segunda del grupo H, por detrás de Alemania. La República de Corea y Marruecos ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente con 0 puntos.

Las cafeteras deberán esperar hasta el 30 de julio para su segundo partido ante Alemania, la favorita del grupo, a las 13:30 (GMT).

Suiza lidera con el empate ante Noruega (0-0).El empate entre ambas selecciones aprieta el grupo A y complica el pase a octavos de Noruega, que está obligada a ganar a Filipinas.

Suiza logró vencer a Filipinas en su estreno, mientras que Noruega necesitaba la victoria para seguir con opciones de cara a los octavos de final.Noruega notó la ausencia de Ada Hegerberg, que se tuvo que retirar del equipo por molestias en la ingle tras completar el calentamiento.

