EE.UU, a octavos con suspense y Países Bajos acaba primera; Lauren James guía a Inglaterra; Dinamarca no falla

La selección estadounidense de fútbol empató sin goles con la portuguesa y avanzó como segunda del Grupo E hacia los octavos de final de la Copa Mundial femenina, que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, alejándose así del combinado español para unos cruces donde también estará Países Bajos, que este martes goleó por 0-7 a Vietnam.

En el Eden Park de Auckland, el equipo de EE.UU. dominó con claridad mucho tiempo y generó bastante peligro sobre la portería defendida por Ines Pereira. Sin embargo, estuvo cerquísima de pagar su falta de puntería con la eliminación, ya que la delantera portuguesa Ana Capeta mandó un disparo al poste en el añadido de la segunda mitad.

Pese al empuje de la 'Selecção das Quinas', el cuadro estadounidense mantuvo el 0-0 y amarró la segunda posición de grupo con 5 puntos. Mientras, las lusas se despidieron con 4 puntos e hicieron un favor a Países Bajos (7 ptos.), que disfrutó para batir a Vietnam (0 ptos.) y sellar el liderato. Estos resultados provocaron que EE.UU. se ubique en un camino donde ya solo podría jugar contra España en semifinales.

En el Estadio Dunedin, la 'Oranje' abrió pronto el marcador con una formidable vaselina de Lieke Martens. El 0-2 fue obra de Katja Snoeijs en el minuto 11, con un zurdazo ajustado tras pase de Danielle van de Donk. El tercero, otro golazo, lo anotó Esmee Brugts en el 18' con un tiro desde fuera del área con 'folha seca' y que entró por la escuadra.

Jill Roord amplió la ventaja neerlandesa antes de la media hora de encuentro, empujando casi a placer un buen pase de Dominique Janssen desde la banda izquierda, y la propia Danielle van de Donk hizo la 'manita' justo antes del descanso al aprovechar un rebote en el área pequeña vietnamita.

De nuevo Brugts, y de nuevo quitando las telarañas de la escuadra, marcó el sexto con un lanzamiento muy lejano en el 57'. Y para cerrar la goleada, Roord también logró su doblete de cabeza durante un contragolpe en el 83', con una asistencia hecha por Stephanie van der Gragt también de cabeza.

Por otra parte, la tercera y última jornada del Grupo D también se cerró, y lo hizo sin sorpresas. En el Estadio Hindmarsh de Adelaida, Inglaterra se desmelenó para vencer por 1-6 a China. Al poco de empezar, Alessia Russo definió al palo derecho de Yu Zhu para marcar el 0-1. Lauren Hemp anotó el 0-2 en el 26', con un zurdazo raso a la carrera.

????????????????

??????



England sit top of Group D with Denmark securing second. #ENG | #DEN | #FIFAWWC