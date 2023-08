Japón aprovecha los errores de Noruega y se mete en cuartos

La selección japonesa de fútbol femenino se clasificó este sábado para los cuartos de final del Mundial, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, tras vencer por 3-1 al combinado de Noruega, que pagó muy caro sus errores en defensa y no pudo recomponerse a tiempo.

En el Estadio Regional de Wellington, se adelantaron las japonesas al cuarto de hora, y lo lograron con bastante fortuna. En un centro de Hinata Miyazawa a media altura con la diestra, a banda cambiada, Ingrid Syrstad Engen tocó la pelota y desvió su trayectoria hasta colarse en la portería noruega.

No tardó demasiado Noruega en empatar, por obra de Guro Reiten gracias a un testarazo dentro del área, haciendo bueno un centro de su compañera Vilde Boe Risa desde la banda derecha. Sin embargo, las 'Nadeshiko' encajaron bien ese gol y después del descanso volvieron a tomar la delantera en el marcador.

Hinata Miyazawa has now scored five goals at the #FIFAWWC, equaling Homare Sawa's record in a single tournament. ???? pic.twitter.com/hMi2m59Rrb