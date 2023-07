Inglaterra se impone a Dinamarca; China doblega a Haití; Tablas en el Argentina-Sudáfrica

La selección de Inglaterra puso pie y medio en los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras imponerse este viernes por 1-0 a Dinamarca, una victoria empañada por la probable grave lesión de rodilla de Keira Walsh, mientras que, también en el Grupo D, China, con arbitraje histórico de Marta Huerta de Aza, batió (1-0) a Haití, y, en el G, Argentina y Sudáfrica empataron (2-2).

La campeona de Europa sumó su segundo triunfo en el torneo tras la victoria ajustada lograda ante Haití en su debut (1-0), aunque su atención está ahora sobre el estado de salud de Keira Walsh, la centrocampista del FC Barcelona, pieza clave del equipo. La inglesa tuvo un inoportuno resbalón y tuvo que dejar el campo en camilla antes del descanso.

?????????????? Lauren James' goal is enough to give England all three points! #BeyondGreatness | #FIFAWWC