Jordi Alba, en El Partidazo de COPE: "Si nos iban a vacunar, podrían haberlo hecho antes"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el capitán de la Selección Española durante la Eurocopa, Jordi Alba, sobre la polémica surgida tras el positivo por coronavirus de Sergio Busquets y Diego Llorente, lo que ha provocado varios cambios en los últimos días en la concentración de los jugadores en Las Rozas: “Hemos recibido una noticia no agradable con lo de 'Busi' pero dentro de la Selección estamos bien, con muchas ganas de que empiece la Eurocopa. Hay que darle la normalidad necesaria para hacer un buen papel, hay un gran grupo con muchísimas vacunas. Me impacto la noticia por la relación que tenemos, pero aquí nos hemos juntado todos, no solo yo con 'Busi'. Me dice que está bien, descansando. La decisión de su vuelta es del seleccionador, yo estaría encantado porque nos da mucho tanto dentro como fuera de la Selección. El que manda es el míster y lo que haga está bien. Hoy en día nos puede tocar a cualquier persona. No es la peor concentración de mi vida, es diferente, pero al final descansas en tu habitación solo, comes solo... pero no te cambia mucho la vida”. Sobre la comida en un restaurante con todo el equipo, Alba afirmó que eso no tuvo nada que ver: “La comida de Torrelodones es lo mismo que si hubiéramos comido en la residencia de la RFEF. No cambia nada, no hay que darle más vueltas. Lo que ha pasado no ha sido por ir a comer allí”.

Polémica por la vacunación

El Gobierno ha decidido este miércoles que los jugadores de la selección serán vacunados este jueves en la sede de Las Rozas, un día antes del comienzo de la Eurocopa y cuatro antes del debut de la Selección: “No pintamos mucho en esto, somos unos mandaos. Si nos tienen que vacunar, pues adelante. El presidente lleva tiempo intentando que se produzca pero no se hizo; si se hacía, se podía haber hecho antes. En este país nos gusta el debate, respeto todo tipo de opiniones pero los jugadores no opinamos, obedecemos órdenes”.

¿Seguirá en el Barcelona?

Sobre su continuidad en el Barcelona y la de Ronald Koeman, Jordi Alba confirmó que no quiere salir del club azulgrana: “Seguir en el Barça y bajada de ficha... Mi intención es seguir en el Barça. Sobre la bajada nadie me ha comunicado nada, será una cosa que tenga que hablar con el club. Ha hecho un grandísimo trabajo. Laporta no nos ha consultado, yo me dedico a jugar. Nunca me ha preguntado un presidente si me parece bien un entrenador. Me parece absurdo entrar en eso”.

