El vínculo del jugador suizo Loris Benito con Pastoriza, en Arteixo

En los prolegómenos del España - Suiza de cuartos de final de la Eurocopa, el 'Eurocope' de este miércoles nos dio a conocer una historia que tiene como protagonista al lateral izquierdo del equipo suizo Loris Benito.

La periodista de Movistar Jéssica Figueroa compartió una fotografía de niña en la que sale con Loris, siendo un bebé, en sus brazos. Esa foto se produce por la enorme amistad que las familias de ambos mantienen porque son de Pastoriza, en Arteixo (A Coruña).

Maravillosa la radio ??. Momentazo.

Y lo mejor de Loris lo lleva dentro, un corazón que no le cabe en el pecho.

PD: Por suerte ya no llora cuando me acerco ??. https://t.co/sxTP16oz8l