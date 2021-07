Veinte detenidos en Londres durante la celebración del pase de Inglaterra a la final de la EURO 2020

La clasificación de Inglaterra para la final de la Eurocopa se salda con la detención de una veintena de aficionados ingleses. Tras la victoria frente a Dinamarca, se concentraron numerosos aficionados en la calles del centro de la capital londinense.

La concentración de hinchas británicos provocó cortes de tráfico y graves alteraciones al orden público tal y como ha asegurado la policía londinense.

Following the fantastic win by England, officers were out across London patrolling and engaging with people. There were large pockets of groups who gathered predominantly in central London, and officers remained with them.