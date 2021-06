Van der Vaart, tras la goleada de España: "Parece que mis palabras sirvieron de motivación"

El exinternacional neerlandés Rafael Van der Vaart, que criticó duramente el juego de la selección española en las dos primeras jornadas de la Eurocopa, provocando la reacción de varios de sus futbolistas, señaló tras el 5-0 de La Roja a Eslovaquia que sus palabras funcionaron como un estímulo.

"Parece que mis palabras sirvieron de motivación para la selección española. Buen partido esta noche, felicidades por llegar a los cruces", tuiteó el exjugador del Ajax, Real Madrid, Betis y Tottenham.

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol ?? Good game tonight, congrats on reaching the knockouts ??