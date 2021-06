Van der Vaart bromea sobre su comentario de La Roja: "Ya os dije que España era mejor rival"

El exinternacional neerlandés Rafael Van der Vaart, que criticó duramente el juego de la selección española en las dos primeras jornadas de la Eurocopa y deseó a La Roja como rival de Países Bajos en octavos, bromeó este lunes sobre la eliminación de la selección neerlandesa. "Ya os dije que habría sido mejor para Países Bajos encontrarse con España en los cruces", tuiteó junto a un emoticono sonriente el exjugador de Ajax, Real Madrid, Betis y Tottenham, cuya madre es de nacionalidad española.

I told you it would have been better for NL to meet Spain in the knockouts ??.. All jokes aside, horrible performance from the Dutch team yesterday, the Czechs completely deserved the win. ??