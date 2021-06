Tomás Guasch: "Habría que convocar a los jugadores de la Selección tres días antes de debutar"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la vuelta de Pau Gasol en una final de la ACBy su importancia; y de la gran polémica que ha habido esta semana con la vacunación de los jugadores de la selección española, tres días antes de su debut en la Eurocopa de 2020 ante Suecia:

"'El sueño de Aylan', de Josan Bailac, la historia de un niño que sueña jugar con la Fiorentina. Vuelve Pau Gasol a jugar una final y contra el Real Madrid. La última vez fue extraordinaria, hace 20 años, el pueblo madrididista le despidió con la ovación que merecía. La gente del baloncesto tiene ese olfato para ver que era uno de los nuestros y que iba a ser muy muy grande. Ayer escuchamos en Tiempo de Juego a él y a Nadal, y su grandeza hablando del Real Madrid, con la categoría poco vista en estos lares, y cómo se dirigió a Beatriz, la madre de Tenerife, con qué cariño, después de haber jugado con el Lenovo. Espero que la gente, cuando empiece el partido, le dedique la ovación que merece porque ese orgullo patrio se refleja en jugadores como él. No debemos concentrar a los muchachos antes de un gran torneo, se impone dar la lista tres días antes de debutar y que se concentren luego. Demasiadas burradas los últimos días. Este pollo solo puede acabar de dos maneras: o te echan a la primera o somos campeones, espero que seamos campeones. Mientras Italia y Turquía abrían el torneo, nosotros vacunábamos a los muchachos tres días antes de jugar. A los olímpicos les vacunamos en tiempo y forma. Pido la nominación al premio Princesa de Asturias al Ministerio de Sanidad, la RFEF y toda persona que haya colaborado en este ensayo pionero que será la envidia de todos los grandes de la medicina. España no deja de inventar, felicidades".





Gasol vuelve a una final de la ACB 20 años después

El Barça doblegó (89-72) este viernes al Lenovo Tenerife en el tercer partido del Playoff de semifinales de la Liga Endesa para citarse con el Real Madrid en la final, que comienza ya el domingo, un partido controlado por los azulgranas en el Palau desde la defensa y el aporte de hombres clave.

Después de caer en La Laguna, los de Sarunas Jasikevicius cumplieron al calor del público, un factor que está resultando clave en los cruces por el título. Con 18 puntos arriba al último cuarto (68-50), el Barça sentenció la temporada histórica de los canarios para acudir a una nueva final tras la perdida hace tan solo dos semanas ante el Efes en la Euroliga.

Buen partido de Pau Gasol en Andorra @FCBbasket









Davies (14 puntos y 21 de valoración), Pau Gasol (15 y 24), Calathes, Higgins y un Mirotic bien entregado en tareas defensivas fueron los argumentos locales para impedir la hazaña de los de Txus Vidorreta. El Lenovo Tenerife, en su primera semifinal de Liga y en busca de un escalón más, estuvo atado de pies y manos con la defensa a Huertas y Shermadini, piezas clave de la temporada aurinegra.

El pívot del Barça Pau Gasol espera una final de la Liga Endesa "muy dura" contra el Real Madrid en la que su equipo deberá "salir a por todas y con muchas ganas de afrontar el reto" de llevar la Liga Endesa que los azulgranas no ganan desde 2014. Tras la victoria el viernes ante el Lenovo Tenerife, Gasol elogió en Movistar Televisión el "espíritu y carácter increíble" que el equipo de Pablo Laso está mostrando a lo largo de toda la temporada "pese a las bajas y contratiempos" que le han ido sucediendo.



"Compiten cada partido y cuando parecen que no están, aparecen. Tienen un gran entrenador y grandes jugadores, que están mostrando una gran actitud", recalcó el pívot.

El pívot del Barça Pau Gasol se ha convertido en el jugador en conseguir más puntos de valoración por minuto jugado en la historia de los play off de la Liga Endesa con 1,20 puntos, según informaron los organizadores de la competición.



Pau Gasol ha superado con esta marca las conseguidas anteriormente por Arvydas Sabonis (0,97 por minuto), Walter Berry (0,93) y su hermano Marc (0,93).



Este no es el único récord que el pívot ha batido en las actuales eliminatorias por el título ya que en el tercer partido de cuartos de final contra el Joventut consiguió la mejor valoración en menos tiempo en cancha de la historia con 22 puntos en los 12 minutos y 56 segundos que jugó.



En cifras globales, Gasol es el segundo jugador con más valoración en lo que se lleva de play off con un promedio de 18,5 puntos, solo superado por el pívot del Lenovo Tenerife, Giorgi Shermadini con 19,8.



En los seis partidos de play off jugados por Pau Gasol hasta ahora ha promediado 12,3 puntos y 5,5 rebotes, siendo uno de los jugadores más regulares del equipo de Sarunas Jasikevicius.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Polémica vacunación de la Selección

Los miembros de la selección española que van a disputar la Eurocopa a partir de este próximo lunes recibieron este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) sus correspondiente dosis de vacuna contra el coronavirus.

???? Todo preparado en la Ciudad del Fútbol para que la @SeFutbol se vacune



?? Acaban de llegar las vacunas



?? @JaviGomezChpic.twitter.com/CDYs61cAMd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 11, 2021





Después de varios días de incertidumbre sobre este asunto y avivado tras el positivo por Covid-19 del centrocampista Sergio Busquets, los internacionales y cuerpo técnico de la 'Roja' concentrados en la localidad madrileña fueron vacunados por los miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

"Los futbolistas convocados para la Eurocopa 2020 que se encuentran este viernes en la Ciudad del Fútbol han recibido o completado su pauta completa de vacunación contra el Covid-19", señaló el combinado nacional, que recibió su dosis a tres días de debutar en la competición ante Suecia en La Cartuja de Sevilla (21.00 horas).