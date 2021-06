Molina: "La situación que estamos viviendo es de tranquilidad y de normalidad"

José Molina, director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lanzó un mensaje de "tranquilidad" desde la 'burbuja' de la selección, con la confianza de que España acudirá a la Eurocopa "con las mejores garantías" pese al contratiempo del positivo de coronavirus de Sergio Busquets.



"La situación que estamos viviendo es de tranquilidad y normalidad, una situación que han vivido anteriormente clubes a nivel nacional. Desde que comenzó la pandemia todos han tenido alguna situación similar", señaló Molina a los medios de la selección.



"El ambiente es de tranquilidad y optimismo, esperando resultados pero con el optimismo de que todos lo estamos haciendo bien, de que no tenemos ningún problema más y podremos acudir a la Eurocopa con las mejores garantías", añadió.





El positivo de Busquets el domingo ha provocado que los 23 internacionales citados para disputar la Eurocopa queden confinados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y no puedan entrenarse juntos ni disputar el último amistoso de preparación.



"Estamos siguiendo los protocolos que nos marca tanto UEFA como las autoridades sanitarias, esperando que todo esté bajo control, siguiendo con nuestros PCR diarios y esperando no tener ningún sobresalto más", relató Molina.



El director deportivo de la RFEF agradeció el comportamiento y la rápida respuesta de los jugadores que han sido llamados para entrenarse en una burbuja paralela, por si se produce algún caso de positivo.



"Esperamos que no ocurra nada y que todo siga con normalidad, pero si tuviésemos otro contratiempo necesitamos estar preparados, por eso hemos llamado a algunos futbolistas para que vengan y entrenen. Ellos estaban de vacaciones y les estamos muy agradecidos por su compromiso con la selección, por querer estar aquí intentando ayudar y dispuestos, si es necesario, a entrar a formar parte de la selección", destacó.