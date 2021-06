El sevillista Luuk de Jong se perderá el resto de la Eurocopa por lesión

El delantero neerlandés del Sevilla FC, Luuk de Jong, sufrió una lesión en la rodilla durante el entrenamiento de este martes con la selección y será baja el resto de la Eurocopa, según anunció la selección de Países Bajos. El jugador, de 30 años y 38 veces internacional, se lesionó la rodilla izquierda por un golpe con su compañero Cody Gakpo y salió del campo ayudado por sus compañeros.

Luuk de Jong will leave our camp because of a knee injury.



Get well soon, @LuukdeJong9! ??



?????? https://t.co/Dq7ozH8wYf.