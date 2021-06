El seleccionador danés confirma que fueron los jugadores los que decidieron jugar hoy

Christian Eriksen of Denmark on the ground during UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 football tournament group B match Finland vs. Denmark at the Parken Stadium in Copenhagen, Denmark, on Saturday June 12, 2021. Copenhagen Denmark LKFTJ20210612194813NSYK PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxFRAxKORxJPNxSWExNORxFINxDENxNED Copyright: xMarkkuxUlanderxMarkku Ulander via www.imago-images.de