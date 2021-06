Rodri: "El campo está en muy mal estado, dificulta mucho nuestro juego"

El centrocampista internacional español Rodri Hernández declaró este sábado, tras el empate 1-1 ante Polonia en la Eurocopa, que la palabra "frustración" es la que mejor define el sentimiento del equipo, pero remarcó que está "seguro" de que van a acceder a los octavos de final del torneo.



"Estamos frustrados, es evidente. La palabra es frustración. La pelota no quiere entrar y el campo no está en las mejores condiciones para jugar ante un equipo encerrad0", explicó en declaraciones a Telecinco.



"No veo a ninguna selección ganando fácil y cualquier partido se mide por detalles. Nosotros tenemos que meterla porque eso es lo que marca la diferencia. Ganas y ambición tenemos", agregó el centrocampista del Manchester City.



"Cuando no marcas entran las dudas. Pero nos queda una final por delante. Asumimos el reto porque es lo que nos ha tocado vivir. El fútbol nos debe una y espero que la gente esté con nosotros. Estoy seguro de que vamos a pasar. Dependemos de nosotros", recalcó el madrileño.