Roberto Rosetti elogia el gran funcionamiento del VAR en la Euro y destaca que "casi no hubo fallos"

Roberto Rosetti, el presidente del Comité de Árbitros UEFA, se deshizo en elogios hacia los colegiados y hacia el VAR tras finalizar la fase de grupos de la Eurocopa 2020.

"Estamos muy satisfechos con el nivel de arbitraje que hemos visto en la EURO hasta ahora", dijo Rosetti el viernes para marcar el final de la fase de grupos de 36 partidos.

“Los equipos de árbitros han respondido al desafío que les planteamos para mostrar sus indudables cualidades”, añadió, “y nos gustaría agradecerles en este momento su profesionalismo y dedicación, así como por cómo han aplicado las directrices de arbitraje de la UEFA. de una manera tan diligente".

"Insto a los equipos de árbitros, el equipo número 25 de la EURO, a que mantengan sus altos estándares durante el resto de la competición". Dijo Rosetti.

