El recado de Mourinho a la Selección de Francia: "Se divirtieron demasiado pronto..."

El entrenador de la Roma José Mourinho está comentando la Eurocopa en TalkSport y este lunes analizó la eliminación de Francia a la que calificó de "fracaso".

“Creo que es un fracaso. Tienen jugadores increíbles, una gran plantilla, muy buen entrenador, tradición, creo que es un fracaso su eliminación", apuntó Mourinho.

“Se divirtieron demasiado pronto. Creo que Francia se divirtió un poco, en el fútbol creo que debes divertirte después del partido, no durante el partido", apuntó el técnico portugués en relación a la celebración de los franceses tras el gol de Pogba que puso el 3-1 momentáneo.

Mourinho además habló del cambio de Griezmann por Sissoko y no entiende esa permuta de Deschamps cuando todavía se podía llegar a la prórroga: “Cuando existe la posibilidad de una prórroga, es una gran apuesta. Cuando haces ese cambio y empatan en el minuto 91 o 92, vas a la prórroga, quieres dispararte porque dejaste a Griezmann fuera de esa prórroga" y añade "cuando tienes la posibilidad de ir a la prórroga, no elimines a uno de tus mejores jugadores ”

