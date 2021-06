Ramsdale sustituye al lesionado Henderson en la portería de Inglaterra

Aaron Ramsdale, portero del Sheffield United, sustituirá en la convocatoria de la selección de Inglaterra para la Eurocopa al lesionado Dean Henderson, según confirmó este martes la Federación Inglesa (FA).

El guardameta de los 'diablos rojos' ha estado batallando con un problema de cadera que finalmente le ha obligado de abandonar la concentración y ser reemplazado por Ramsdale, que ya estaba en la prelista que dio el seleccionador Gareth Southgate y que jugó con la Sub-21 la primera parte de la fase final del Europeo de la categoría el pasado mes de marzo.

La FA recordó que la normativa de la UEFA para esta Eurocopa permite a las selecciones poder sustituir a sus porteros siempre y cuando medie lesión de por medio.





Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! ??