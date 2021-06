Sigue este sábado desde las 13:00h 'Tiempo de Juego' con la segunda jornada de la Eurocopa

Bélgica arranca sin sus estrellas. La Eurocopa sólo trae buenos recuerdos a Bale y a Gales. La ilusión de Dinamarca, a prueba frente a Finlandia. Podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 13:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño

GALES - SUIZA (15:00 horas)

Las selecciones de País de Gales y de Suiza intentarán afianzar su candidatura de pelearle el favoritismo a Italia dentro del Grupo A de la Eurocopa con un interensante duelo este sábado en el Estadio Olímpico de Bakú.



Gales no llega con mucha confianza a su estreno después de sus dos últimos amistosos. En el primero, ante Francia, perdieron con contundencia (3-0), mientras que en el segundo, frente Albania, no pasaron del empate sin goles. La mejor noticia para el combinado galés que uno de sus jugadores más expertos y de talento, Aaron Ramsey, podrá ser de la partida.

El conjunto helvético acumula cuatro Mundiales consecutivos y sólo se ha perdido una de las últimas cuatro Eurocopas. El técnico Vladimir Petkovic intentará de una vez por todas, y con todos sus hombres al cien por cien y sin lesionados, llegar lejos en un gran torneo.

Estadio Olimpico de Baku.EFE





DINAMARCA - FINLANDIA (18:00 horas)

La selección de Dinamarca, de vuelta en el gran torneo continental tras perdérselo hace cinco años, tratará de arrancar con fuerza la Eurocopa en el Parken Stadium de Copenhague con una victoria en la primera jornada del Grupo B ante la debutante Finlandia, que vivirá su primer partido en una fase final de un gran torneo buscando dar la campanada.

La batuta la sigue llevando Christian Eriksen. El ataque es la línea que despierta más dudas. Poulsen y Braithwaite aportan rapidez, buena lectura de espacios y mucho trabajo, pero no demasiados goles. Dinamarca, que nunca ha organizado un gran torneo, tendrá por primera vez al público a favor.



Finlandia se estrenará en una gran cita futbolística y, bajo su condición de 'cenicienta' del torneo quiere dar la sorpresa en el primer gran partido de su historia. Con un bloque ultradefensivo, los de Markku Kanerva se encomiendan a su gran referencia en la línea de ataque, el exsevillista Teemu Pukki; el delantero del Norwich City anotó diez de los 16 goles del combinado finlandés en el camino hacia la Eurocopa.

Parken Stadium de Copenhague.Nick Potts | cordonpress





BÉLGICA - RUSIA (21:00 horas)

Las selecciones de Bélgica y Rusia empiezan su andadura en esta particular Euro 2020, multisede y que se juega un año después sin cambio de nombre, con un duelo en el que los belgas sería favoritos pero, jugado en San Petersburgo, Rusia intentará que los puntos se queden en 'casa'.



Sin De Bruyne ni Hazard. No es el debut soñado de Bélgica en la Eurocopa. Los “Diablos rojos” son uno de los grandes favoritos a la victoria, pero arrancan el torneo ante Rusia con muchas dudas en el once inicial.

Son fijos Courtois en la portería; Toby Alderwireld, Jason Denayer y Jan Vertonghen en el centro de la defensa; Tielemans y Dendoncker en el medio del campo; y Romelu Lukaku en la delantera.

En cuanto a Rusia, la duda es si el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, optará por “poner el autobús” o presionar la salida del balón de los belgas. La lesión del tercer central, Fiódor Kudriashov, le ha trastocado los planes a Cherchésov, pero el positivo por coronavirus del delantero Andréi Mostovói le permitió convocar a otro defensa, Román Yevguéniev.

Saint Petersburg Stadium.Maksim Konstantinov | cordonpress



