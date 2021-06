Sigue este domingo desde las 15:00 horas 'Tiempo de Juego' con los octavos de final de la Eurocopa

Los de Frank de Boer, con pleno en la fase de grupos, buscan los cuartos ante una ilusionada República Checa. Los de Frank de Boer, con pleno en la fase de grupos, buscan los cuartos ante una ilusionada República Checa. Podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 15:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

PAÍSES BAJOS - REPÚBLICA CHECA (18:00 horas)

La selección de Países Bajos, que solo conoce la victoria en la presente Eurocopa, busca este domingo en el Puskas Arena de Budapest un billete para los cuartos de final a costa de una República Checa que se encomienda en estos octavos a su delantero Patrik Schick, autor de todos sus goles en el torneo, para tratar de dar la sorpresa.

Se esperan pocos cambios de cara al cruce contra República Checa, pues a De Boer, sucesor de Ronald Koeman, no le gusta que sus futbolistas importantes tengan demasiados días de descanso y de cara a la tercera jornada, con Países Bajos ya clasificada como líder, apenas tocó once.



El técnico no podrá contar con el delantero sevillista Luuk de Jong, que se lesionó una rodilla en el entrenamiento del martes y se perderá el resto del torneo.

El lateral izquierdo Jan Boril, sancionado tras ver dos tarjetas amarillas durante la fase de grupos, será la única ausencia en el combinado checo, en el que Ales Mateju ocupará su lugar en el once. El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a Gales o Dinamarca en los cuartos de final del 3 de julio en Bakú.





BÉLGICA - PORTUGAL (21:00 horas)

Las selecciones de Bélgica y Portugal se citan este domingo en La Cartuja de Sevilla por un billete para los cuartos de final de la Eurocopa, un partido en el que los de Roberto Martínez buscan hacer valer su pleno en la fase de grupos y los lusos, liderados por un Cristiano Ronaldo que busca un nuevo récord internacional, aumentar sus expectativas para continuar su camino y revalidar el título.

Salvo por la ausencia de Timoty Castagne, baja para todo el campeonato tras romperse la cara en la primera jornada, Roberto Martínez tiene a toda su lista disponible tras las incorporaciones de Witsel y De Bruyne tras superar sus dolencias. También parece casi a punto el capitán, Eden Hazard, que después de dos temporadas de lesiones y sin continuidad en el Real Madrid disputó todo el encuentro ante Finlandia, dejando buenas sensaciones y firmando su primer partido completo con la selección desde noviembre de 2019.

El duelo ante Bélgica no será menor y Fernando Santos y sus jugadores saben que deben mantener ese espíritu de bloque y el equilibrio que tantos réditos le ha dado. El seleccionador luso podría formar con un centro del campo integrado por Joao Palinha, Renato Sanches y Joao Moutinho. Cristiano Ronaldo busca convertirse en el máximo goleador de selecciones ante un rival que viene del pleno en la fase de grupos.

Estadio de La CartujaEFE

