Pedri: "Morata es fuerte de cabeza y está tranquilo, los goles llegarán solos a partir de ahora"

Pedri, el joven jugador del Barcelona, debutó anoche con la Selección Española en una Fase Final y se convirtió así en el jugador más joven en la historia de nuestra Selección en hacerlo.

Este martes, Pedri ha atendido a los medios en una rueda de prensa y ha hablado sobre el debut de España ante Suecia y ha salido en defensa de su compañero Álvaro Morata después de las críticas que está recibiendo por su falta de gol en las ocasiones que tuvo y que incluso recibió algún silbido por parte del público de La Cartuja: "Él se siente muy bien y nos da mucho con su juego. Está tranquilo y sabe que los goles llegarán"

??? @Pedri: “Él se siente muy bien, @AlvaroMorata es fuerte de cabeza y está tranquilo".



?? "Es un gran jugador y nos da mucho. Los goles llegarán solos a partir de ahora".#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/U3EUxoFogP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 15, 2021





En relación a esos pitos del público, Pedri apunta que él se queda con los aplausos que les ayudó durante el partido: "Es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude a cuando te pita. Yo me quedo con los aplausos de la gente que nos animó".

??? @Pedri: “Yo me quedo con los aplausos de la gente que nos animó".



?? "Eso nos va a ayudar más que lo negativo".#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/8ktL9c2L5g — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 15, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tanto el seleccionador Luis Enrique como algún jugador internacional hablaron después del encuentro del mal estado del césped. El propio Pedri también señala que el verde no estaba en perfectas condiciones, pero no lo pone de excusa: “El césped no es excusa, no hemos empatado por el campo, pero sí que podría haber estado mejor"

??? @Pedri: “El césped no es excusa, no hemos empatado por el campo, pero sí que podría haber estado mejor".



?? "Esperemos que esto se solucione y poder hacer nuestro fútbol más tranquilos".#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/jI8VVbQiyx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 15, 2021





PEDRI, EL JUGADOR MÁS JOVEN EN DEBUTAR CON LA SELECCIÓN ES UNA FASE FINAL

Anoche, Pedri se convirtió en el jugador más joven en debutar en una fase final al hacerlo con 18 años y 201 días. Supera a Tendillo y a Cesc.

Pedri (18 años y 201 días) es el jugador más joven que disputa con España un gran torneo de selecciones.



Bate el récord de Tendillo (19 años y 132 días en 1980) en las eurocopas.



Cesc (19 años y 41 días en 2006) es el español más joven en los mundiales. — Pedro Martin (@pedritonumeros) June 14, 2021









"Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera por la confianza que mostraron en mí. Técnicos como Pepe Mel, Ronald Koeman y ahora Luis Enrique. Es un orgullo ser el más joven en debutar con España. Gracias a todos los que han estado a mi lado durante este tiempo", apuntaba Pedri sobre este hecho y añade "No me imaginaba poder estar aquí y salir el primer partido como titular en la Eurocopa. Para cualquier niño es un sueño poder estar aquí".