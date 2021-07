Países Bajos quiere que Van Gaal vuelva a ser seleccionador; Roberto Martínez seguirá al frente de Bélgica

Una delegación de máximo nivel de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol viaja este jueves a Portugal para ofrecerle el puesto de seleccionador a Louis van Gaal, publicó la prensa neerlandesa, después de la dimisión de Frank de Boer tras la derrota de Países Bajos en octavos de final de la Eurocopa.



El director de la federación, Eric Gudde, y el director deportivo Nico-Jan Hoogma están de camino al país luso “para saber si Van Gaal quiere convertirse en seleccionador nacional”, dijo NOS en su página web.



Las conversaciones se producirán en Portugal debido a que el exentrenador del Barcelona tiene una residencia en el Algarve, al sur del país. Si hubiese acuerdo, el anuncio oficial sería la semana que viene, aseguró el periódico más leído de Países Bajos, De Telegraaf.



La oferta del máximo organismo del balompié neerlandés se produce a pesar de que el técnico criticó recientemente a los jugadores de la “Oranje”, pues dijo que “un montón de estrellas glorificadas no pudieron hacerlo”, en referencia a no haberse clasificado a los cuartos de final de la Eurocopa.



El nombre de Van Gaal es el que más suena tras la marcha de Frank de Boer, después de que figuras como el entrenador del Ajax, Erik ten Hag, y el exseleccionador de Alemania Joachim Löw hayan dicho públicamente que no tienen interés en asumir el cargo de técnico de Países Bajos.



En caso de que aceptase, Van Gaal asumiría el rol de seleccionador por tercera vez, pues estuvo en el cargo entre 2000 y 2001, después de dejar el FC Barcelona, y entre 2012 y 2014, cuando consiguió el tercer puesto en el Mundial de Brasil. La urgencia de la federación se debe a que Países Bajos juega entre el 1 y el 7 de septiembre tres partidos contra Noruega, Montenegro y Turquía que serán clave para decidir el primer puesto del grupo G clasificatorio para el Mundial de Catar 2022.

Senol Gunes quiere seguir en el banquillo portugués

Senol Gunes, el entrenador de la selección turca de fútbol, ha asegurado que no dimitirá, a pesar de haber perdido Turquía todos los partidos que disputó en la Eurocopa 2020, sino que continuará preparando al equipo para el próximo Mundial.



"Pensé en dimitir, hablé y discutí. Decidí que lo correcto era continuar con mi deber". dijo Gunes en su primera rueda de prensa en el Turquía, tras mantener reuniones con los responsables de la Federación de Fútbol turca después de que la selección otomana fuese eliminada.



Los turcos perdieron los 3 partidos que disputaron en el Grupo A de la Eurocopa 2020, contra Italia, Gales y Suiza, y se fueron del torneo sin puntos al marcar sólo un gol. Después de ese decepcionante resultado en la Eurocopa, a la que Turquía había acudido con grandes expectativas, muchos exigieron la dimisión de Gunes.

Roberto Martínez seguirá al frente de Bélgica

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, confirmó este jueves que seguirá al frente de los Diablos Rojos, pese a la eliminación en cuartos de final en la Eurocopa, y aseguró que cuando sienta que no pueda aportar más al equipo se marchará.





"La selección nacional no es un escaparate para mí. Si en algún momento siento que ya no puedo aportar lo que necesito al fútbol belga, seré el primero en irme", dijo en conferencia de prensa Martínez, que lleva cinco años en el banquillo de Bélgica y tiene contrato hasta después del Mundial de Catar de 2022.



Tanto la federación belga como el entorno del entrenador habían garantizado su continuidad tras la eliminación de Bélgica en cuartos de final de la Eurocopa frente a Italia, que el próximo domingo disputará la final contra Inglaterra.



"Perdimos, así que es normal recibir críticas. Quería tomar las mejores decisiones para el equipo. También hay muchas cosas positivas. Ganamos 4 partidos seguidos sin llegar a la prórroga, pero acepto todas las críticas. Este grupo se merece algo mejor y, como estoy al frente de este proyecto, asumo las responsabilidades", señaló.

Bélgica se medirá el 2 de septiembre contra Estonia, para enfrentarse después contra República Checa (5) y Bielorrusia (8) en el marco de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, antes de recibir el 7 de octubre a Francia como rival en semifinales en la Liga de Naciones, que también disputan España e Italia.

Rusia despide a Cherchesov

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) rescindió el contrato con el director técnico de la selección rusa, Stanislav Cherchésov, tras el reciente fracaso de su equipo en la Eurocopa 2020. "Junto a Stanislav tomamos la decisión de rescindir su contrato" anunció el presidente de la UFR, Alexandr Diukov, en el canal de Telegram de la Unión.



Según el directivo, "la UFR iniciará la búsqueda de candidatos para el puesto del entrenador principal que preparará el equipo para los partidos eliminatorios del Mundial de 2022". La selección rusa no se clasificó a los octavos de final de la Eurocopa 2020 y ocupó el último lugar del grupo B tras dos derrotas.