La OMS culpa a la Eurocopa del aumento de casos de coronavirus en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró este jueves "preocupada" por el contagio creciente de coronavirus países que acogen la Eurocopa de fútbol e instó a evaluar los riesgos y a impulsar medidas de mitigación.

"Nos preocupan las grandes reuniones de gente, sobre todo en países donde están subiendo los nuevos casos. Es importante implementar medidas de salud pública. Los organizadores y las autoridades locales deben impulsar iniciativas para reducir el contagio", afirmó el jefe de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge resaltó que no se puede excluir que ese tipo de acontecimientos deportivos funcionen como eventos de "supercontagio" y recordó la importancia de mantener la distancia, lavarse las manos y llevar mascarilla donde sea necesario.

"No son solo los partidos en sí, sino también otros eventos relacionados con la Eurocopa", resaltó la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood.

~4,500 #Finland fans went to St Petersburg for #UefaEuro2020. By 30 June, 386 of them were #COVID19 +ve. Yesterday that # rose. Finland doing extensive contact tracing to decrease onwards spread??#StrongPublicHealthResponse#ContactTracing#CaseInvestigationhttps://t.co/YJab7Me7JJ