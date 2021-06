El mordisco de Rudiger a Pogba que pasó desapercibido

El gran partido de la primera jornada de la Eurocopa 2020 dejó una imagen curiosa. Rudiger mordió a Pogba en la espalda en una acción que sorprendentemente, paso por debajo del radar en primera instancia.

Al borde del descanso, el centrocampista francés sintió un pellizco en su espalda. Un pellizco en forma de mordisco y es que el central germano mordió su espalda. Una acción que no fue sancionada ni en el campo ni en el VAR posteriormente.

Hummels, en propia puerta, le da la victoria a una Francia muy superior Francia derrotó 1-0 a Alemania con gol de Hummels, en propia puerta, y empata con Portugal en el liderato del Grupo F. 15 jun 2021 - 19:59

Afortunadamente, la buena relación entre ambos futbolistas ha servido para que todo quede en el verde. Pogba reconocía haber sentido un pequeño mordisco, pero no le daba más importancia y esta misma mañana, Rudiger cerraba el tema: "Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado."

Pogba and Rudiger hug it out after the game ?? pic.twitter.com/lnuVlrBZrG — B/R Football (@brfootball) June 15, 2021

















