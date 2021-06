Luis Rubiales: "Luis Enrique va a estar aquí todo el tiempo que quiera"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró este miércoles que el seleccionador Luis Enrique Martínez estará en el cargo "todo el tiempo que quiera".

Después de la victoria de España sobre Eslovaquia (5-0), Rubiales se mostró muy satisfecho con el papel que ha jugado su equipo en la fase de grupos y contestó a las palabras de Luis Enrique, que esta semana, tras ser cuestionado por si iba a dimitir en caso de no pasar la fase de grupos, dijo que pensaba renovar.

"Para todos es importante la victoria. Luis es el gran líder. Es un hombre en el que tengo plena confianza y una gran suerte de tenerlo al lado con un gran currículum. El va estar aquí el tiempo que quiera. Tiene el máximo nivel", declaró a Telecinco. Además, señaló que "no entiende" que la victoria de España sirva para "cerrar bocas" y resaltó que todo aquel que quiera a la "Roja", desea resultados "como el de hoy".

"Me gustaría que la gente nos apoyara. Hay que ir paso a paso y ojalá nos apoyen. Estoy contento. Creo que en los otros partidos no hubo justicia en el resultado y hoy el equipo ha jugado muy bien y ha hecho muchos goles", manifestó. "He disfrutado mucho. Hemos jugado igual de bien que en otros partidos sin suerte de cara al gol. Hoy hemos tenido más suerte. Estoy muy contento por la afición y por la gente de Sevilla. Por todo el mundo", agregó.

Además, desveló que la "gente de alrededor y de la burbuja" le dicen que le ven muy "tranquilo", e indicó que en el deporte "puede pasar de todo"".













"Los que nos hemos dedicado al fútbol lo sabemos. Podemos ganar a cualquiera y sufrir contra cualquier selección. En octavos tenemos que jugar contra un gran equipo (Croacia) y si pasamos nos tocará otra grandísima selección. Vamos a disfrutar. En esta línea podemos ganar a cualquiera y ojalá todo el mundo nos apoye", concluyó