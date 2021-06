Luis Enrique: "Ser futbolista o entrenador es estar expuesto a críticas, es lo primero que hay que aceptar"

Luis Enrique, selecionador español, ha analizado el empate ante Polonia que deja a España tercera con dos puntos, a uno de Eslovaquia, y jugándose la clasificación en la última jornada.

"Me ha gustado Polonia, se han atrevido a presionarnos y han tenido una buena ocasión que han aprovechado. Lástima el penalti que nos habría venido muy bien".

"Bueno, quizás se esperaba una mayor superioridad y generar más ocasiones de gol, muchas veces el resultado maquilla las cosas. Los cambios no tienen la culpa, son los primeros interesados en hacerlo bien. Un empate nos posibilita en caso de ganar el ser primero incluso. Nadie dijo que iba a ser fácil".

CRÍTICAS DE LOS AFICIONADOS

"Bueno, para eso estáis los periodistas, para tranquilizarles".

"Morata ha hecho cosas muy bien, el gol es una anécdota. Lástima que no hemos podido hacer otro más para llevarnos la victoria. No sé lo que ha manifestado Morata. Contento no puedo estar. A partir de aquí, ser futbolista o entrenador, sabes que estás expuesto a las críticas. Es de primero de EGb, lo primero que tienes que aceptar cunado estas en este mundo. Les pasa a todos cuando no ganan. Esto no me interesa".

SITUACIÓN LÍMITE

"Van a ser días como los de hasta ahora. Lo que pasa que es un match ball. Ganas y puedes ser segundo, primero o tercero, es una final".

"Me gustaría analizar el partido en profundidad. Hemos tenido poca fluidez, nos ha costado llegar a situaciones claras de gol. Ha habido una ocasión clarísima, nos empatan en una buena oportunidad de ellos".