Luis Enrique: "Lo de Morata debería estar en manos de la Policía"

El seleccionador nacional Luis Enrique ha atendido a los medios de comunicación en la previa del encuentro de los octavos de final de la Eurocopa ante Croacia que se disputa este lunes a partir de las 18h y que se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 17:00h.

En dicha comparencencia, Luis Enrique ha valorado las palabras de Álvaro Morata en El Partidazo de COPE donde dijo que sus hijos y su mujer recibían amenazas. Para el míster del combinado nacional, esta situación debería de estar en manos de la policia: “Creo que la situación de insultar y amenazar de muerte a familiares y niños debería estar en manos de la policía. Es un hecho que debería corregirse de manera rotunda".

Morata, en COPE: "Ojalá la gente se pusiera en el lugar de que te digan 'que se mueran tus hijos'"

Centrado meramente en lo deportivo, Luis Enrique no ha querido dar pistas sobre el once que jugará ante Croacia: “Me gusta tanto el equipo y me gusta tanto la plantilla que cualquiera podría jugar mañana los octavos de final".

España llega a estos octavos de final después de golear 5-0 a Eslovaquia, un resultado, que en palabras del seleccionador español "da confianza", pero apunta que la actitud es la misma desde el primer partido

En cuanto a Croacia, el técnico asturiano reconoce que Croacia "es una selección a la que conocemos bien" y tiene duda sobre si los croatas presionarán alto o si optan más por el repliegue.

