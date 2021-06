Luis Enrique: "¿Dimitir si nos eliminan? ¿Estás de broma? Estoy pensando en renovar"

El seleccionador nacional español, Luis Enrique, ha concedido una entrevista a Mediaset en la previa del encuentro decisivo de España de este miércoles ante Eslovaquia donde está en juego la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa y se ha mostrado muy tajante sobre su futuro.

Al ser preguntado por si dimitiría en el caso de eliminación de España, Luis Enrique contesto: "¿Estás de broma? Estoy pensando en renovar".

España necesita una victoria para pasar seguro a la siguiente fase y a lo mejor también le podría valer un empate, pero para no depender de terceros, España tendría que ganar a Eslovaquia.

Preguntado por si sería mejor clasificarse como primera o como segunda de grupo, Luis Enrique ha señalado que "me conformo con pasar".

Como ha informado este martes Miguel Ángel Díaz, Luis Enrique ha ensayado hoy con un once donde habría hasta seis cambios donde entraría Azpilicueta en el lateral derecho, pero no estaría Marcos Llorente en el once.

Luis Enrique ha ensayado esta mañana con:



Unai Simón



Azpilicueta Eric Garcia Laporte Gayá



Busquets Thiago Pedri



Gerard Moreno Morata Sarabia. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) June 22, 2021





En relación a la posibilidad de haber muchos cambios o no para ese partido ante Eslovaquia, Luis Enrique ha contestado que "Puede haber cambios ante Eslovaquia... o puede no haberlos" .