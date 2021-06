Las duras palabras de Roy Keane contra Joao Félix: "Es un impostor"

La derrota en La Cartuja ante Bélgica supuso la primera eliminación de la historia de Portugal antes de unos cuartos de final de la Eurocopa y dejó intacto el récord de España, única selección que ha ganado dos títulos seguidos.

El conjunto de Fernando Santos entregó el cetro en el estadio sevillano ante otro de los aspirantes, Bélgica, que tiró solamente una vez entre los tres palos y marcó el único gol del encuentro.

Luego, la necesidad de buscar el empate convirtió a la selección lusa en una de las más ofensivas de los últimos tiempos con la entrada de Joao Felix, Bruno Fernandes, Andre Silva y Sergio Oliveira.

Y precisamente uno de esos jugadores, Joao Félix, fue objeto de las críticas de otro exjugador como es Roy Keane que ahora comenta la Eurocopa para la televisión inglesa ITV Football.

El excentrocampista del United calificó al joven jugador del Atlético de Madrid como "impostor": "¡Ese tipo es un impostor! ¡Es un impostor! Tu país te necesita. ¿Qué constó? ¿100 millones? Si yo fuera Ronaldo, lo perseguiría en el vestuario".

