Laporte, único español en el 11 ideal de la fase de grupos de la Eurocopa

El defensa Aymeric Laporte es el único jugador de la selección española que aparece en el once ideal de la fase de grupos de la Eurocopa 2020, según informó este jueves la UEFA a través del juego oficial del campeonato 'Fantasy Football'.

El zaguero del Manchester City, que marcó gol el pasado miércoles en la goleada de España ante Eslovaquia (0-5), forma parte de una defensa compuesta por tres jugadores: El neerlandés Denzel Dumfries y el belga Thomas Meunier, mientras que el portero es el italiano Gianluigi Donnarumma.

En el resto de posiciones, Yarmolenko, Wijnaldum, Shaqiri y Forsberg forman el centro del campo; y Schick, Depay -flamante fichaje del FC Barcelona- y Cristiano Ronaldo componen la delantera. El portugués ya suma cinco goles y ha hecho de esta cita un torneo histórico al convertirse en el máximo anotador de todas las Eurocopas.

Además, destaca la selección de Países Bajos con tres jugadores, la que más, después de haber firmado una primera fase inmaculada del torneo con nueve puntos de nueve posibles. Sin embargo, solo ha sido elegido un único futbolista de Bélgica y también de Italia, el combinado más convincente en los tres primeros partidos.

