Kozlowski se convierte en el más joven en jugar una Eurocopa

El polaco Kacper Kozlowski, jugador del Pogon Szczecin, se ha convertido en el jugador más joven en disputar un partido en una Eurocopa con 17 años y 246 días.

? RECORD! Poland's Kacper Koz?owski becomes the youngest player in history to appear at a EURO (17 years and 246 days) ??#EURO2020