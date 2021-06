Kovacic: "Nos espera un partido duro, España es un gran equipo al que le encanta la posesión"

El internacional croata Mateo Kovacic ha asegurado que "no importa quién tiene mejor centro del campo" en el partido de los octavos de final de la Eurocopa que jugarán este lunes ante España, sino quién tiene "mejor equipo", y espera que los suyos puedan quitarle "la posesión" a los de Luis Enrique.

"Nos espera un partido duro, España es un gran equipo al que le encanta la posesión y le encanta jugar, así que tendremos que imponernos y quitarles la posesión", advirtió en rueda de prensa. "España tiene grandes centrocampistas, pero no todo está en el mediocampo. No importa quién tiene mejor centro del campo, tenemos que demostrar que tenemos un mejor equipo", añadió.

Además, el centrocampista valoró sus dos años como jugador del Chelsea. "He progresado desde que salí del Madrid porque soy un par de años mayor y tengo más experiencia. He jugado más partidos en el Chelsea con continuidad y esa es la razón por la que creo que he mejorado", manifestó.

En otro orden de cosas, Kovacic no quiso entrar a valorar el hecho de que Luka Modric vaya a ser el único madridista en el partido ante la ausencia de futbolistas blancos en la selección española. "Es notable que no haya jugadores del Real Madrid, no sé si eso pasó en la historia antes. Significa que tienen grandes jugadores en otros clubes", indicó.

El futbolista 'blue' comentó también la vuelta de Marcel Brozovic al once ante Escocia. "He estado jugando junto a Luka -Modric- y Broz durante mucho tiempo y nos sentimos bien. Brozovic nos da calma y constantemente pide el balón, por lo que es muy útil para mí y para Luka y podemos ser más peligrosos para el rival. Necesitábamos una victoria importante y buena que nos diese la confianza de que podemos jugar otro gran partido contra España", confesó.