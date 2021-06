Koke: "Aceptamos las críticas, pero cuando son amenazas y más a niños, hay que denunciarlo"

El centrocampista ha atendido a la prensa en la previa del encuentro de los octavos de final de mañana ante Croacia. Un partido que se disputa a partir de las 18h y que se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 17:00h.

En dicha comparencencia, varias preguntas han ido en torno al hecho de la semana en clave Selección: Álvaro Morata y su conversación en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Koke acepta las críticas, pero no las amenazas: "Estamos expuestos a todo tipo de críticas y lo aceptamos, pero cuando eso se eleva a amenazas y menos a familiares o a niños, no lo aceptamos y hay que denunciarlo"

???? @AlvaroMorata , en @partidazocope ?? "Estuve 9 horas sin dormir tras el partido ante Polonia" ?? "He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..." ?? "Me molesta que lo tenga que vivir mi mujer y que a mi hijos les digan de todo" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d4gNTI3mcp

"Tenemos que estar con la tranquilidad con la que venimos jugando todo el torneo; con la motivación, las ganas y la ilusión que venimos desde el primer día, pero sin ningún tipo de euforia. Hemos pasado de grupo, hubiéramos preferido pasar como primeros, pero así es el fútbol, que con todo lo que haces los resultados hay veces que no llegan. Vamos con la máxima ilusión y motivación" Avisó el centrocampista durante la rueda de prensa ofrecida desde el estadio Parken de Copenhague.

En la mañana previa al día de partido, la noticia ha sido el positivo de Perisic en Croacia conocido el sábado a última hora. Una baja importante para el combinado balcánico: "Es una baja importante para ellos. Un futbolista que les ha dado mucho y que tiene gran peso en Croacia. Una ausencia importante, pero no definitiva"

Al futbolista del Atlético de Madrid se le ha preguntado por dos nombres propios, Pedri y Sergio Busquets, y ha tenido palabras bonitas para ambos. A Koke le asombra "la madurez de Pedri con tan solo 18 años" y destaca la influencia del capitán, Sergio Busquets: "Es un gusto jugar a su lado, es nuestro capitán, Luis Enrique lo ha esperado porque es fundamental para nosotros y es maravilloso tenerlo de vuelta"

??? @Koke6: “Hubo un tiempo en el que no estuve en la selección, pero siempre te ves aquí jugando. Fue una época complicada".



?? "Si me dicen hace un año que jugaría la Eurocopa no me lo hubiese creído. Es un sueño estar aquí".#SomosEspaña#EURO2020pic.twitter.com/dJZExH7lY4