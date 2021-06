Jerome Rothen critica a Mbappé: "Su ego es desmesurado, Deschamps no lo puede controlar"

Jerome Rothen militó tanto en Francia tanto en el Mónaco como en el PSG y se retiró en el Bastia en 2013. Actualmente es comentarista para el canal RMC y durante los actuales programas dedicados a la Eurocopa ha criticado duramente a una de las estrellas galas como es Kylian Mbappé.

"¿Mbappé está haciendo una buena Eurocopa? No. Esperamos mucho más de él. ¿Y qué diablos está haciendo con los tiros libres directos?", señaló el exfutbolista francés.

???? "Est-ce que Mbappé fait un bon Euro ? Non. On attend beaucoup mieux de lui. Et qu'est-ce qu'il vient foutre à tirer les coup francs directs ?"



Gros coup de gueule de Jérôme Rothen sur Kylian Mbappé





Su críticas hacia el jugador francés no acabaron ahí ya que incluso señaló que el seleccionador Deschamps no puede con él y que Mbappé tiene un ego sobredimensionado: "Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro"

Rothen criticó también la ambición que tiene Mbappé por lanzar las faltas y los penaltiss: "¿Es consciente de que no tiene la clase como la tiene algunos en jugadas a balón parado? A lo mejor los mete en los entrenamientos... pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un buen lanzamiento suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahi?".