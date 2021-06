Hjulmand: "No deberíamos haber vuelto al campo, fue una decisión equivocada"

El seleccionador danés, Casper Hjulmand, admitió este domingo que la decisión de volver al campo a jugar contra Finlandia tras el desvanecimiento de Christian Eriksen fue un error.



"Honestamente creo que no deberíamos haber vuelto al campo. Tengo un poco de mala conciencia", admitió.



Hjulmand reiteró la explicación dada anoche de que los jugadores acordaron no hacer nada hasta saber que Eriksen estaba bien y que, tras mantener una reunión con los árbitros, se les informó de las dos posibilidades que tenían, volver al campo o jugar el partido hoy, y escogieron la primera porque "nadie podía imaginarse irse a dormir y tener que jugar hoy".



"Sé que es una decisión difícil, mirando hacia atrás creo que fue una decisión equivocada. Los jugadores estaban en shock, no sabían si habían perdido a su amigo. No deberíamos haber jugado, es una sensación que tengo. Fue una decisión muy dura", señaló.



El máximo responsable de selecciones de la DBU, Peter Møller, coincidió en que no fue la decisión "correcta", analizándola con detenimiento, pero que tuvieron que reaccionar, y aseguró que no recibieron ninguna presión de la UEFA.



Eriksen sufrió un desvanecimiento en solitario cuando iba a controlar un balón en la banda izquierda del ataque de la selección danesa.



La rápida asistencia médica en el propio césped permitió, tras un duro cuarto de hora en el que se temió lo peor, estabilizarle. Posteriormente fue trasladado a un hospital cercano al estadio Parken, donde debe ser sometido a profundos exámenes médicos para tratar de descubrir las causas de su desvanecimiento.



El encuentro fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar los jugadores que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el partido.



Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el encuentro, pero lo malogró Pierre-Emile Höjbjerg.

Eriksen se interesa más por sus compañeros que por él y les pide que jueguen

La estrella de la selección danesa Christian Eriksen, que el sábado sufrió un colapso en el partido de la Eurocopa contra Finlandia, se interesó más en una charla este domingo por el estado de sus compañeros que por el suyo y les pidió que jueguen.



"Hablamos todos con él esta mañana por videollamada y vimos su sonrisa en la pantalla. Y entonces, dice: '¿Cómo estáis? Creo que estáis peor que yo. Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora", reveló en rueda de prensa con una sonrisa el seleccionador danés, Kasper Hjulmand.



Hjulmand calificó la observación del centrocampista del Inter de Milan como algo "típico" de Christian: "Pensar antes en los otros que en él mismo".



"Christian quiere que sigamos jugando, así que lo vamos a hacer. Vamos a jugar por Christian", afirmó.



El técnico danés dijo que van a tratar de "recuperar la normalidad" y de reanudar este lunes los entrenamientos, pero es consciente de que a algunos jugadores les va a costar más que a otros, aunque todos están recibiendo ayuda psicológica.



"Christian está en buenas manos, nuestro trabajo es levantarles el ánimo a los jugadores y que estén listos para el jueves (para el segundo partido contra Bélgica)", destacó.



El máximo responsable de selecciones de la DBU, Peter Møller, insistió en que poder hablar este domingo de nuevo con el '10' de Dinamarca supuso "un enorme alivio" para sus compañeros e incidió en enviar un mensaje positivo.



Møller recordó la Eurocopa 84, la primera que disputó en su historia la 'dinamita roja', y cómo el equipo se sobrepuso a la grave lesión sufrida en el primer partido por la que entonces era su gran estrella, Allan Simonsen, y fue capaz de ganar el siguiente encuentro, casualmente contra Bélgica, y llegar hasta semifinales.



"Creo que este equipo se ha ganado el corazón de todos los daneses", dijo emocionado Møller, "orgulloso" al igual que Hjulmand de la selección.



Hjulmand tuvo palabras especiales para el capitán Simon Kjær, que cruzó todo el campo corriendo para ir junto a su amigo, ayudó en las tareas de reanimación y tuvo tiempo para consolar a la mujer de Eriksen y ejercer de líder en el césped y en el vestuario.



"Simon es un ejemplo para todos", dijo el seleccionador del jugador del Milan y ex del Sevilla.