Habrá más de 60.000 aficionados en Wembley para las semifinales y para la final de la Eurocopa

El Gobierno británico confirmó este martes que las semifinales y la final de la Eurocopa se disputarán ante más de 60.000 aficionados en Wembley, es decir, una capacidad superior al 75 % del estadio.

??? The UK government has announced that more than 60,000 fans will be permitted at the #EURO2020 semi-finals and final at Wembley Stadium, increasing attendance to 75% of capacity for each game.



