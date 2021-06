Frank de Boer no seguirá siendo seleccionador neerlandés

Países Bajos cayó en octavos el pasado domingo ante la República Checa (0-2) y su seleccionador hasta ahora, Frank de Boer, no seguirá siendo el dueño del banquillo neerlandés.

La Selección de los Países Bajos y el técnico tenían un contrato que se renovaba automáticamente si el equipo llegaba a los cuartos de final de la Eurocopa, pero tras esta eliminación y antes de que hubiera una evaluación por parte de la Federación Neerlandesa, Frank de Boer ha decidido no continuar como seleccionador.

Frank de Boer steps down immediately as coach of the Dutch national team.



Thank you @FdeBoerofficial for all your efforts. We wish you all the best. https://t.co/izIGRxGjwu