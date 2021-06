Francia busca explicación a su batacazo en la Eurocopa: peleas internas y problemas familiares

La precoz eliminación de Francia en la Eurocopa ha puesto al descubierto tensiones internas, según informa este miércoles la prensa francesa, que apunta a desavenencias personales en el vestuario y a roces entre las familias de los jugadores.



El canal RMC fue el primero en informar una discusión entre la madre de Adrien Rabiot y las familias de Paul Pogba y Kylian Mbappé, en las gradas del estadio de Burcarest, donde la campeona del mundo cedió en los octavos de final ante Suiza en la tanda de penaltis.

?????? EURO 2020 I Premières images de la dispute entre la mère de #Rabiot et celle de #Pogba.



Elle a reproché à la mère de Pogba la perte de balle sur le 3ème but #SUI, et a accroché les familles de plusieurs joueurs pendant une vingtaine de minutes.



(RMC / TF1) #EURO2020#FRApic.twitter.com/ICSBtXYxaw