Hamsik: "España es uno de los mejores equipos del mundo"

Marek Hamsík, capitán de la selección eslovaca, dijo este martes en rueda de prensa que su próximo rival en la Eurocopa, España, es uno de los "mejores equipos del mundo".



Eslovaquia y España se jugarán la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa este miércoles en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Hamsík, uno de los mejores jugadores del cuadro dirigido por Stefan Tarkovic, alabó al equipo de Luis Enrique.



"Es uno de los mejores equipos, no solo de Europa, también del mundo. Los resultados quizá no lo dicen, pero ha dominado la posesión del balón. Le ha faltado eficacia, quizá es su problema más grande. Pero genera ocasiones de gol", comentó.



"Estoy seguro de que necesitamos tener un poco de suerte mañana. España es el favorito. Quizá puede ser una ventaja el hecho de tener un punto más, pero no significa nada. Tenemos que hacer el mejor partido posible y tratar de complicarle la vida a España", agregó.



Hamsík declaró que Eslovaquia está "con muchas ganas" de que comience el choque y calificó el duelo como "muy importante" en el que cualquiera de los dos "puede pasar a octavos de final".



"Creo que hay un lado positivo y un lado negativo. Estamos contentos de estar en esta situación en la que nos jugamos todo. Vamos a darlo todo para sacar un buen resultado aunque sabemos que nos enfrentamos a uno de los favoritos. Después de dos empates querrán sacar una victoria, pero nosotros queremos evitarlo", señaló.



"Si queremos pasar, tenemos que sacar un punto por lo menos. Va a ser muy difícil. Nos enfrentamos a un gran equipo, de primer nivel, con muy buenos jugadores. Hemos visto la receta de jugar contra España en los partidos de Suecia y Polonia", apuntó.



El jugador del Fenerbahce insistió en que España, antes del inicio de la Eurocopa, era la favorita del grupo. Por eso, declaró, su afición puede "estar sorprendida" al ver que después de los dos primeros partidos no se ha clasificado.



"Cada partido y cada historia es diferente. Mañana no lo será. España es el favorito. Todos esperan una victoria española, pero por lo menos vamos a tratar de sacar un punto".



Por último, habló sobre el partido que Eslovaquia disputó frente a Inglaterra en el tercer encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa de Francia 2016 y que acabó en un 0-0 que dio la clasificación a su equipo.



"Cada encuentro es diferente. Pero se puede aprender algo de ese partido. Sacar inspiración para estar compactos en la defensa. Van a dominar el balón, será importante la defensa. Trataremos de hacer algo de ataque al contragolpe. Necesitamos resistir la presión española", concluyó.