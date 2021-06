El mundo del fútbol se vuelca con Eriksen

El jugador de la selección de Dinamarca Christian Eriksen ha sido evacuado este sábado del estadio Parken de Copenhague tras caer desplomado al terreno de juego a los 43 minutos de partido del encuentro ante Filandia.





Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! ???? — Inter ?????? (@Inter) June 12, 2021



All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. ???? ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Toda nuestra fuerza y apoyo, @ChrisEriksen8. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2021

Stay strong, Eriksen ?? — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 12, 2021

???????? — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 12, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



La selección española y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desearon su más "sincero apoyo y cariño" al futbolista Christian Eriksen y al equipo de Dinamarca, tras el desvanecimiento que sufrió el jugador del Inter de Milan a los 44 minutos del partido del grupo B de la Eurocopa contra Finlandia.





La Real Federación Española de Fútbol y la Selección Nacional deseamos mostrar nuestro más sincero apoyo y cariño al futbolista Christian Eriksen y a la Federación Danesa de Fútbol (@DBUfodbold).



Estáis en nuestro pensamiento. Todo saldrá bien. pic.twitter.com/Uhw7aQW1kA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2021





Our thoughts and prayers are with Christian ♥? — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021



Modric, jugador del Real Madrid, también mandó desde Twitter sus ánimos con el nombre del danés y dos dibujos de las manos rezando deseando la pronta recuperación de Eriksen.





Eriksen ???? — Luka Modri? (@lukamodric10) June 12, 2021

Shocked. We're all with you, Christian Eriksen ?????? Please be ok. ???? — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 12, 2021