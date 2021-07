Donnarumma reconoce que no se dio cuenta de que la tanda de penaltis ante Inglaterra había terminado

Gigi Donnarumma se sincera y reconoce, tal como recoge la prensa italiana, que no celebró el momento en el que Italia se proclamó campeona de Europa porque no se enteró de que la tanda de penaltis había terminado.

"No lo celebré en el momento porque no entendía. Yo me había venido abajo con el penalti de Jorginho porque pensé que ya habíamos perdido, miré al árbitro para saber si todo estaba bien, cuando vi venir a mis compañeros hacia mí... ¡No entendía nada!", ha explicado el portero de la Selección de Italia, Donnarumma.

Donnarumma fue el verdadero protagonista en la tanda de penatis de la final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra. Los dos equipos llegaron a tirar el quinto lanzamiento, con 3-2 en el marcador a favor de Italia. El lanzamiento de Jorginho lo detuvo Pickford, y el posterior de Saka lo paró el cancerbero italiano.

Donnarumma celebra el título con sus compañeros de selección (EFE)

Vuelve a escuchar la tanda de penaltis del Italia - Inglaterra, con la narración de Rubén Martín en Tiempo de Juego.